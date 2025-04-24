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Aslı Enver'den kızı Elay hakkında samimi açıklama!

Enver, kızı Elay hakkında "Artık karakteri falan belirginleşti, çok komik bir tip. Bizi eğlendiriyor. Bence benim çocukluğuma benziyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
Aslı Enver’den kızı Elay hakkında samimi açıklama!

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Aslı Enver, önceki gün Kuruçeşme'de bir kermese katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Enver, artık Avrupa yakasında oturmadığı ve Anadolu Yakası sakini olduğunu söyledi. Enver, kızı Elay hakkında ise, "Artık karakteri falan belirginleşti, çok komik bir tip. Bizi eğlendiriyor. Bence benim çocukluğuma benziyor, Berkin'in de şimdiki haline andırıyor. Anne olmak çok zor bir sorumluluk, çok mutlu bir dönemdeyim ama bu zorluğa alıştım ve hoşuma gitti. Çocuk dediğin herhalde biraz kural istiyor. Despot bir anne değilim ama bazı şeyleri deneyimliyoruz."

AİLELER DESTEK OLDU!
Kızı büyürken onunla vakit geçirmek istediğini ara ara da çalıştığını söyleyen Enver, "Geçen yaz biraz çalıştım, anneanne ve babaanne çok destek oldu sağ olsunlar. Büyüyor güzelce, aile olunca zor olmuyor. Onunla geçirdiğim her dakika çok kıymetli, sette olacağım her an aslında Elay'dan alıyor gibi, resmen o kafaya girdim. 2 yaşına kadar onunla olacağım demiştim, olmak üzere ama bir planım yok şu anlık" dedi.

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