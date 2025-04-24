Aldatma sebebiyle Kutluay’dan boşanan Demet Şener’den göndermeli cevap!

Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay arasındaki ilk aşk iddiaları 2017 yılında atılmıştı. O dönem çocuklarının annesi Demet Şener ile boşanma aşamasında olan Kutluay, bu iddiaları yalanlamıştı.

Demet Şener. (Sosyal Medya ekran görüntüsü)



Yaşananların ardından Şener ve Kutluay evliliklerini sona erdirmişti. Geçen yılların ardından Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay'ın adı bir kez daha yan yana gelmişti. İddiaya göre; Kutluay, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın yolunu tuttu. Burada eskiden aşk yaşadığı iddia edilen Büyüküstün'le görüştüğü öne sürülmüştü. Hatta Paris sokaklarında Büyüküstün ve Kutluay'a ait olduğu öne sürülen fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Demet Şener. (Sosyal Medya ekran görüntüsü)



SENELER GEÇTİ!

Yaşanan bu gelişmelerinin ardından gözler Demet Şener'e çevrilmişti. Şener, geçtiğimiz gün bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerin eski eşi İbrahim Kutluay'ın Tuba Büyüküstün ile çıkan fotoğrafları sorması üzerine Demet Şener, manidar cevaplar verdi. Şener konuyla ilgili, "Beni hiç ilgilendirmiyor, o zaten aldatıldığımda bile 'öyle bir şey yok' demişti. Bana değil ona sorun! Davaya başlandıktan sonra kimsenin kimseyle alakası kalmadı. Üzerinden kaç sene geçmiş..." ifadelerini kullandı. Büyüküstün ve Kutluay'ın Paris'te görüştüğü haberini geçtiğimiz günlerde TAKVİM GAZETESİ duyurmuştu.