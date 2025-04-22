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Mehmet Aslantuğ ile evlendikten sonra setlere ara veren Arzum Onan'dan radikal karar!

Arzum Onan yıllar sonra oyunculuğa geri döndü. "Bi umut" filmi için kamera karşısına geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025
Mehmet Aslantuğ ile evlendikten sonra setlere ara veren Arzum Onan’dan radikal karar!

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Eski Türkiye güzeli Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile evlendikten sonra setlere ara vermişti. Ancak Onan, 1996 yılında nikah masasına oturduğu Aslantuğ'dan geçtiğimiz yıl boşandı. ABD'de yaşayan bir Türk işadamı ile yeni bir aşka yelken açtı. Hayatına yeni bir yön çizen Onan setlere de dönme kararı aldı. Hiç tanımadığı felçli bir Rus gencine annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın fedakârlığını anlatan "Bi Umut" filminde oynayacağını açıklandı. Çekimleri Antalya'da başlayan filme Arzum Onan da katıldı.

EN YAKIN DOSTU...
Sanatçı filmde, Gülsüm Kabadayı'nın en yakın dostlarından biri olan ve onu bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan "Fatma" karakterini canlandırıyor. Bu arada Gülsüm Kabadayı'yı, usta oyuncu Hülya Duyar canlandırıyor. Rus oyuncu Leon Kemstach da Umut karakteriyle ilk kez Türk izleyicisinin karşısına çıkacak.

"Bi Umut"ta; Celal Öztürk (Tunahan), Hayat Van Eck (Alihan) ve Gürberk Polat'ı (Mehmet Ali) Gülsüm Kabadayı'nın üç oğlu rolünde izleyeceğiz. Filmin dikkat çeken oyuncu kadrosunda ayrıca Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan ve Levent Ülgen gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

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