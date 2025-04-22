Can Borcu’nun yeni bölümü geceye damga vurdu!

Can Borcu, yine fırtına gibi esti. Dizide Mehmet karakterini canlandıran Bülent İnal, "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" türküsünü usta yorumuyla seslendirdi. Can Borcu'nun yeni bölüm fragmanında da yer alan bu özel performans, izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu.



19 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümde sahne, ekrana gelir gelmez ünlü oyuncunun performansı konuşulmaya başlandı. Türküyü seslendirdiği sahne, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı. Bülent İnal'ın güçlü oyunculuğu ve duygusal yorumu, türküye bambaşka bir anlam kattı. Türkünün dokunaklı sözleriyle birleşen sahne izleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN