Aslı Bekiroğlu kariyerine yön veriyor: Çok heyecanlıyım

Geçtiğimiz gün Bebek'te köpekleriyle görüntülenen oyuncu Aslı Bekiroğlu, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Tiyatro sahnesine adım atacağını duyurdu. "İlk tiyatro oyunum olacak, çok heyecanlıyım" diyen oyuncu, yeni bir deneyime hazırlandığını belirtti. Öte yandan bir süredir meslektaşı Furkan Rıza Demirel ile aşk yaşayan Bekiroğlu, ilişkisini kısa süre önce sonlandırdı.



Daha önce verdiği bir röportajda "Doğru aşkı bulana ne mutlu" ifadelerini kullanan Bekiroğlu, muhabirlerin konuyu hatırlatması üzerine şunları söyledi: Evet, ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Düşman değiliz, aramız iyi, arkadaşız.

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