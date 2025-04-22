Alara Mildon isim kavgalarına noktayı koydu: Kızının kimliğini bile paylaştı!

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Sosyeteki isim davasında taraflardan yeni hamle geldi. Masal gibi başlayan ama film gibi biten evliliğin tarafları iş insanı Doğukan Dudaroğlu ile Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon'un kızı Alara Mildon'du. İkili Ağustos 2023'te Monaco'da 30 milyon TL'ye mal olan bir düğenle evlendi.

Alara Mildon isim kavgalarına noktayı koydu. (Sosyal medya)



Ancak peri masalı 5 ayda bitti. Mildon bu sırada hamileydi. Çiftin bir bebeği dünyaya geldi ama bu da fırtınayı dindirmedi. Alara Mildon, kızına annesi Fatoş'un ismini de ekleyip Fatoş Mila adını verdi. Ancak iddiaya göre kızını babasına göstermek istemedi.



KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL

Bunun üzerine Dudaroğlu Mildon'un kızlarına isteği dışında 'Fatoş Mila' ismini koyduğunu söyleyip dava açtı. İddiaya göre mahkeme Dudaroğlu'nun talebini haklı bularak 'Fatoş' isminin bebeğin adından çıkarılmasına karar verdi. Çocuğun ismi nüfus kayıtlarında "Zeynep Lia" olarak değiştirildi.