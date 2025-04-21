TV Yıldızları Ayaklıgazete Ödülleri sahiplerini buldu! atv 5 dalda ödülle gecede öne çıktı

Türkiye'nin en prestijli ödül törenleri arasında gösterilen TV Yıldızları Ayaklıgazete Ödülleri geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu. 37 dalda Türkiye'nin yıldızlarının ödüllendirildiği gecede atv 5 dalda ödül alarak, en başarılı kanallar arasında yerini korudu.



Esra Erol, "Yılın En İyi Kadın Sunucusu" ve "Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülünü alırken; "Yılın En İyi Dizi Çifti" ödülünün sahibi ise Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz oldu. "Yılın En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülü de atv Ana Haber'in başarılı sunucusu Cem Öğretir'e verildi.



Evliya Aykan törende müthiş bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca törende dikkat çeken bazı detaylar da vardı. Birbirinden başarılı birçok sanatçı törende ödül alırken, genç şarkıcı Duru'nun dans şovu ve performansı gecenin en iyi anlarından biriydi. Bu özveriyle devam ederse önü açık diye düşünüyorum.

ATA'DAN SILA'YA AŞK SÜRPRİZİ:

AMSTERDAM KAÇAMAĞI!

Bazı sürprizler vardır, sadece jest olmakla kalmaz; aynı zamanda bir ilişkinin ne kadar özenle yaşandığını da gösterir. Oyunculuğuyla ekranlarda parlayan, güzelliğiyle olduğu kadar mütevazılığıyla da dikkat çeken Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde hem kalbine hem de valizine güzel anılar ekledi. 26'ncı yaş gününü sevgilisi Ata Ayyıldız'ın organize ettiği sürpriz partiyle kutlayan Sıla Türkoğlu, sosyal medyada bu anlarını paylaşmıştı.



Ama asıl sürpriz, sabahında gelmiş. Ata Ayyıldız, doğum gününün sabahında Sıla'ya uzattığı zarfta, Amsterdam'a yapılacak özel bir tatil kaçamağının biletlerini vermiş. Evet, doğru duydunuz. Doğum günü sabahı, valizler hazırlanmış ve çift soluğu Amsterdam'da almış. İki günlük kısa bir Amsterdam tatili yapıp Sıla Türkoğlu'nun doğum gününü de burada ikinci kez kutlayan çift, bugün İstanbul'a dönüyormuş…

250 MİLYONLUK BÜYÜK SATIŞ

Türk sinemasının efsane isimlerinden Türker İnanoğlu 2 Nisan 2024'te vefat ederken, eski eşi Filiz Akın ise 21 Mart'ta hayata gözlerini yummuştu. Çocukları İlker İnanoğlu da annesi gibi çok önemli bir oyuncu olmuştu. Duyduğuma göre yıllardır Türker İnanoğlu'nun merkez ofis olarak kullandığı Kavacık'taki iş merkezi satışa çıkmış ve 250 milyon liralık değer biçilmiş… Onlarca gayrimenkulü olan Türker İnanoğlu, aile fertlerini düşenerek miras dağılımını ölmeden önce gerçekleştirmişti.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ TAMAM

Sinan Engin ile Ayşe Karasu Engin'in avukat kızları Elif Engin, Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatçı ile geçtiğimiz ay aile arasında nişanlanmışlardı. İstanbul'da gerçekleşen nişanın ardından gözler şimdi 21 Haziran'a çevrildi. Büyük düğün, Ahlatçı Ailesi'nin memleketi Çorum'da gerçekleşecek. Şehirde heyecan şimdiden başlamış durumda. İş, siyaset ve spor dünyasından pek çok ismin katılması beklenen düğün, yılın en konuşulan davetlerinden biri olmaya aday. Duyduğuma göre iki aile, düğün alışverişlerini tamamlamış ve bu büyük günü bekliyorlarmış. Çifte şimdiden mutluluklar diliyoruz. Aileler arasında kurulan bu güzel bağın uzun yıllar sürmesi dileğiyle diyorum…