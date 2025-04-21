Sosyal medya çalkalandı: Hadise yarışmacıyı eski aşkı Kaan Yıldırım'ın eşi Pınar Deniz'e benzetti (Takvim.com.tr)

Yarışmacıya "Çok güzelsin. Ayrıca kime benziyorsun biliyor musun? Kendisini de çok beğenirim, Pınar Deniz'i andırıyorsun" diyen Hadise, bu sözleriyle kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.