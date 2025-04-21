Sosyal medya çalkalandı: Hadise yarışmacıyı eski aşkı Kaan Yıldırım’ın eşi Pınar Deniz’e benzetti!

Hadise, jüri üyesi olduğu yarışmada, sahneye çıkıp yeteneğini gösteren bir yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzetti.
Hadise, jüri üyesi olduğu yarışmada, sahneye çıkıp yeteneğini gösteren bir yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzetti.
Yarışmacıya "Çok güzelsin. Ayrıca kime benziyorsun biliyor musun? Kendisini de çok beğenirim, Pınar Deniz'i andırıyorsun" diyen Hadise, bu sözleriyle kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Popçu Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım, sürpriz aşklarıyla 2020 yılına damga vuran isimlerden olmuştu.
O dönemler evlilik kararı aldıkları konuşulan ünlü çift, 10 ay süren birlikteliklerinin ardından ayrılmıştı.