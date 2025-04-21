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Sosyal medya çalkalandı: Hadise yarışmacıyı eski aşkı Kaan Yıldırım'ın eşi Pınar Deniz'e benzetti!

Popçu Hadise, jüri üyesi olduğu programda bir yarışmacıyı, bir dönem aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile evlenen oyuncu Pınar Deniz’e benzetti. Yarışmacıya ‘’Çok güzelsin. Pınar Deniz’i andırıyorsun’’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025
Sosyal medya çalkalandı: Hadise yarışmacıyı eski aşkı Kaan Yıldırım’ın eşi Pınar Deniz’e benzetti!

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Hadise, jüri üyesi olduğu yarışmada, sahneye çıkıp yeteneğini gösteren bir yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzetti.

Sosyal medya çalkalandı: Hadise yarışmacıyı eski aşkı Kaan Yıldırım'ın eşi Pınar Deniz'e benzetti (Takvim.com.tr)Sosyal medya çalkalandı: Hadise yarışmacıyı eski aşkı Kaan Yıldırım'ın eşi Pınar Deniz'e benzetti (Takvim.com.tr)

Yarışmacıya "Çok güzelsin. Ayrıca kime benziyorsun biliyor musun? Kendisini de çok beğenirim, Pınar Deniz'i andırıyorsun" diyen Hadise, bu sözleriyle kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Sosyal medya çalkalandı: Hadise yarışmacıyı eski aşkı Kaan Yıldırım'ın eşi Pınar Deniz'e benzetti (Takvim.com.tr)Sosyal medya çalkalandı: Hadise yarışmacıyı eski aşkı Kaan Yıldırım'ın eşi Pınar Deniz'e benzetti (Takvim.com.tr)

Popçu Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım, sürpriz aşklarıyla 2020 yılına damga vuran isimlerden olmuştu.

O dönemler evlilik kararı aldıkları konuşulan ünlü çift, 10 ay süren birlikteliklerinin ardından ayrılmıştı.

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