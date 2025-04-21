Burcu Kıratlı’dan eski eşi Sinan Akçıl’a gönderme!

Oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün katıldığı bir programda eski eşi Sinan Akçıl'a gönderme yaptı.

Ailesinin mesleğinden dolayı magazin içerisinde büyüdüğünü belirten Kıratlı, "Ben magazinden hep kaçtım. Hep geri planda kaldım. Oyunculuğumu da çok etkiliyordu. Ama öyle bir şeye denk geldim ki. Tercih ettiğim kişi bunu çok seven ve magazinin hep içerisinde bulunan birisi oldu" ifadesini kullanarak eski eşi Sinan Akçıl'a gönderme yaptı.

Evlilik hakkındaki sorulara da cevap veren güzel oyuncu, ''Evlenirim. bir aşık olmama bakar'' diye konuştu.