Sürpriz evliliğin ardından İrem Helvacıoğlu’ndan bebek müjdesi!

İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz 28 Ekim'de uzun süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile nikah masasına oturmuştu.

Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan çiftten Kaspar'ın düğün günü "Heyecanlı değilim" açıklaması başta olmak üzere birçok tavrı sosyal medyada gündem olmuştu.

Şimdi ise çiftten müjdeli bir haber geldi. İrem Helvacıoğlu'nun, 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL!

Güzel oyuncunun, hamilelik haberini ilk olarak yakın çevresiyle paylaştığı ve bebek heyecanını şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği belirtildi.



Henüz bebeğin cinsiyetiyle ilgili bir bilgi paylaşılmazken, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.