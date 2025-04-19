Küllenen aşk alevlendi: Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay birlikteliği yine yeni yeniden

Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay arasındaki ilk aşk iddiaları 2017 yılında atılmıştı. O dönem çocuklarının annesi Demet Şener ile boşanma aşamasında olan Kutluay, bu iddiaları yalanlamıştı.
Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay arasındaki ilk aşk iddiaları 2017 yılında atılmıştı. O dönem çocuklarının annesi Demet Şener ile boşanma aşamasında olan Kutluay, bu iddiaları yalanlamıştı.
Büyüküstün ise aynı şekilde o yıllarda Onur Saylak ile evliydi. Magazin gündemini bir hayli meşgul eden konu hakkında Saylak ve Büyüküstün ortak bir açıklama yaparak, kesin bir dille bu iddiaların gerçek olmadığını dile getirmişti.
Bu olayların ardından Büyüküstün de tıpkı Kutluay gibi eşinden boşanmıştı. Bu dedikoduların ardından tam 8 sene geçti. İstanbul'a sadece iş için gelen Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz yıllarda Paris'e yerleşmişti.
YILLAR SONRA...
Geçen yılların ardından Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay'ın adı bir kez daha yan yana geldi. İddiaya göre; Kutluay, geçtiğimiz dönemde Fransa'nın yolunu tuttu.
Burada eskiden aşk yaşadığı iddia edilen Büyüküstün'le görüştüğü öne sürüldü. Hatta Paris sokaklarında Büyüküstün ve Kutluay'a ait olduğu öne sürülen fotoğraflar ortaya çıktı. İkilinin arkadan çekilen fotoğrafı bir anda magazin gündemine oturdu.