İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay arasındaki ilk aşk iddiaları 2017 yılında atılmıştı. O dönem çocuklarının annesi Demet Şener ile boşanma aşamasında olan Kutluay, bu iddiaları yalanlamıştı.

Küllenen aşk alevlendi: Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay birlikteliği yine yeni yeniden (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Büyüküstün ise aynı şekilde o yıllarda Onur Saylak ile evliydi. Magazin gündemini bir hayli meşgul eden konu hakkında Saylak ve Büyüküstün ortak bir açıklama yaparak, kesin bir dille bu iddiaların gerçek olmadığını dile getirmişti.