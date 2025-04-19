Ayça Ayşin Turan ile sessiz sedasız ayrılmışlardı! Alp Navruz aşka küstü: Flört dahi yok

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Alp Navruz geçtiğimiz gün Levent'teydi. Aşk hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Navruz, "Aşka tamamen kendimi kapattım, flört dahi yok. İyice asosyal oldum diyebilirim. Geceleri dışarıya pek çıkmıyorum. İş toplantısı olmadıkça göremezsiniz beni... Büyük konuşmuyorum ama şu an bir ilişki düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Ayça Ayşin Turan ile sessiz sedasız ayrılan Alp Navruz aşka küstü: Flört dahi yok (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



AÇIK YÜREKLİ...

Navruz, eski sevgilisi Ayça Ayşin Turan'la ilgili sorulara da açık yüreklilikle yanıt verdi.