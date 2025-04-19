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Ayça Ayşin Turan ile sessiz sedasız ayrılmışlardı! Alp Navruz aşka küstü: Flört dahi yok

Ayça Ayşin Turan’dan ayrılan Alp Navruz, kendini aşka kapattı. “İyice asosyal oldum” diyen Navruz, eski sevgilisi hakkında, “Görüşmüyoruz, aramız pek iyi değil” dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025
Ayça Ayşin Turan ile sessiz sedasız ayrılmışlardı! Alp Navruz aşka küstü: Flört dahi yok

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Alp Navruz geçtiğimiz gün Levent'teydi. Aşk hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Navruz, "Aşka tamamen kendimi kapattım, flört dahi yok. İyice asosyal oldum diyebilirim. Geceleri dışarıya pek çıkmıyorum. İş toplantısı olmadıkça göremezsiniz beni... Büyük konuşmuyorum ama şu an bir ilişki düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Ayça Ayşin Turan ile sessiz sedasız ayrılan Alp Navruz aşka küstü: Flört dahi yok (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ayça Ayşin Turan ile sessiz sedasız ayrılan Alp Navruz aşka küstü: Flört dahi yok (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AÇIK YÜREKLİ...
Navruz, eski sevgilisi Ayça Ayşin Turan'la ilgili sorulara da açık yüreklilikle yanıt verdi.

Ayça Ayşin Turan ile sessiz sedasız ayrılan Alp Navruz aşka küstü: Flört dahi yok (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ayça Ayşin Turan ile sessiz sedasız ayrılan Alp Navruz aşka küstü: Flört dahi yok (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Muhabirlerin "Bu düşüncelerinizde Ayça Hanım'ın bir payı var mı? Hâlâ görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır alakası yok. Ayça ile ayrıldığımız için görüşmüyoruz. Doğal olarak aramız pek iyi değil ama kötü ayrılmadık yanlış anlaşılmasın" ifadelerini kullandı.

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