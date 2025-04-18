Altın günü görüntüleriyle sosyal medyaya damga vurmuştu! Dilan Çiçek Deniz’den samimi açıklama

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"TATLI YAPACAĞIM"

Anneannesinin altın gününde çok mutlu olduğunu söyleyen Deniz, "Biz de kız arkadaşlarla toplandık, önümüzdeki günlerde bu geleneği aramızda gerçekleştireceğiz. Altın gününde arkadaşlara tatlı yapacağım. Mutfakta çok iyi değilim ama güzel tatlı yaparım" ifadelerini kullandı.

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan güzel oyuncu, "Rafael Cemo Çetin'le olan ilişkimiz çok iyi gidiyor" dedi.