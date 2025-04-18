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Altın günü görüntüleriyle sosyal medyaya damga vurmuştu! Dilan Çiçek Deniz'den samimi açıklama

Anneannesinin altın gününe katılan, Dilan Çiçek Deniz, hemen arkadaşlarını topladı. Deniz, “Önümüzdeki günlerde bu geleneği sürdürüp, altın günü yapacağız” mesajı verdi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
Altın günü görüntüleriyle sosyal medyaya damga vurmuştu! Dilan Çiçek Deniz’den samimi açıklama

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Dilan Çiçek Deniz, anneannesi ve arkadaşlarının altın gününe katıldı. Çay servisi yaptı. Sohbet edip bol bol kahkaha attı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bunun üzerine ağır eleştiriler aldı. Hakaretlere uğradı. Ama aldırmadı. Kendisi de altın günü yapacağını açıkladı.

Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Arnavutköy'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Kaynak: Sosyal MedyaKaynak: Sosyal Medya

Geçtiğimiz günlerde Mardin'i gezmeye giden Deniz, "Mardin'i çok sevdim. Oradaki manastırları gezdim. Mahalle aralarındaki kahvehanelere de gittim ve çok beğendim. Mardin gezisi sonrası Kapadokya'ya gidip ailemi ziyaret ettim.

Anneannemin, arkadaşlarıyla yaptığı altın gününe katıldım ve onlara çay servisi yaptım, çok keyifliydi" şeklinde konuştu.

Kaynak: Sosyal MedyaKaynak: Sosyal Medya

"TATLI YAPACAĞIM"
Anneannesinin altın gününde çok mutlu olduğunu söyleyen Deniz, "Biz de kız arkadaşlarla toplandık, önümüzdeki günlerde bu geleneği aramızda gerçekleştireceğiz. Altın gününde arkadaşlara tatlı yapacağım. Mutfakta çok iyi değilim ama güzel tatlı yaparım" ifadelerini kullandı.

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan güzel oyuncu, "Rafael Cemo Çetin'le olan ilişkimiz çok iyi gidiyor" dedi.

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