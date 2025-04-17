Kaosun Anatomisinin galasında talihsiz kaza: Serra Arıtürk tekerlekli sandalyeyle çıkarıldı!

"Kaosun Anatomisi" dizisinin başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk, önceki gün dizinin lansmanına katıldı. Şaşmaz ve Arıtürk konuşma yapmak için sahneye çıkacakken Arıtürk bir anda sendeledi ve ayağını burktu.



Saniyeler içerisinde düşme tehlikesi yaşayan ünlü ismin imdadına Şaşmaz yetişti. Arıtürk'ün koluna giren Şaşmaz, rol arkadaşına sahneye çıkması için yardımcı oldu. Arıtürk, konuşmasını yaptıktan sonra da Aytaç Şaşmaz'ın yardımını istedi. Serra Arıtürk için sağlık ekibi getirildi. Sağlık ekipleri, güzel oyuncuyu tekerlekli sandalye ile çıkardı.

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