Müjde Ar’ın hayatı film oluyor: Canlandıracak isim belli oldu!

Gerçek adı Adela Özcan olan Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Adile Naşit'in hayat hikâyesini anlatan "Adile" filminin hazırlıkları sürerken heyecanlandıran detaylar gündeme geldi.



Mayıs ayında sete çıkması planlanan filmi usta yönetmen Çağan Irmak yönetecek. Hikâye ve senaryosu Nermin Yıldırım'a ait filmde Adile Naşit'i 2022'de Berlin Film Festivali'nde "En İyi Başrol Performansı"nda Gümüş Ayı Ödülü kazanan Meltem Kaptan canlandıracak.



TARZINI DEĞİŞTİRMİŞTİ!

1974 yılıyla açılan filmde Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Itır Esen, Sevda Aktolga gibi ünlü isimlere de yer verilecek. Öte yandan usta tiyatrocu Gazanfer Özcan'a torunu Tarık Ündüz hayat verirken, Müjde Ar'ı ise Seda Bakan oynayacak.



Bakan, geçtiğimiz günlerde saçlarında gittiği tarz değişikliği ile Müjde Ar'ın oynayacağının sinyalini vermişti. Geçtiğimiz günlerde Takvim Gazetesi'ne yakalanan Bakan, baskılara rağmen ser verip sır vermemişti.

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