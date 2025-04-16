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Lahmacun fiyatıyla herkesi şaşırtan Bodrum'da bu yıl su fiyatları görenleri şoke etti: Markette 20 mekanda 200!

Bodrum’da mekanlar daha şimdiden çıldırdı. Markette 20 TL’ye satılan sudan 200 TL talep etmeye başlandı. Her yıl lahmacun fiyatıyla herkesi şaşırtan Bodrum, bu yıl su fiyatıyla şaşırtacak gibi gözüküyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
Lahmacun fiyatıyla herkesi şaşırtan Bodrum’da bu yıl su fiyatları görenleri şoke etti: Markette 20 mekanda 200!

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Havaların ısınmasıyla birlikte Bodrum'da bazı mekanlar kapılarını açtı. Özellikle Rus tatilcilerin şu dönemde akın etmeye başladığı gözde tatil beldesinde rakamlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Bodrum'un en pahalı yerlerinden biri olan Türkbükü'nde bazı uyanık mekancılar daha şimdiden kazığın suyunu çıkardı.

Önceden sudan para almayan mekanların bile daha yaz aylarına girmediğimiz şu dönemde, marketlerde 20 TL'ye satılan 750 ml'lik sudan 200 TL talep ettiği öğrenildi. Sudan 10 katı para kazanmak isteyen işletmeler, bu yıl tatilcileri fiyatlarla bezdirecek gibi duruyor.

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