TAMEV’den Yavru Vatan’da özel defile: Onur konuğu ünlü modacı Yıldırım Mayruk oldu!

Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV) ve KKTC Hizmet Dernekleri'nin işbirliğinde "Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar" sosyal sorumluluk projesinin etkinliği Girne'de düzenlendi.



KKTC Cumhurbaşkanlığı Himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve TAMEV Başkanı Nuray Marçak ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte bir defile yapıldı. Etkinlikte ünlü oyuncu Bekir Aksoy sunuculuk yaparken eşi Nazife Aksoy da podyumda yürüdü. Defilenin onur konuğu ise duayen modacı Yıldırım Mayruk oldu.

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