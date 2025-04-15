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Sabancı ailesinde işler fena karıştı: Nazlı gelin olay çıkardı: Boşanıyorlar mı?

Hacı Sabancı, evlilik dışı ilişkiden doğan oğlu Uzay’a kapıyı kapattı. Anne Arzu Sabancı torunu ile tanışmak için düğmeye bastı. Ancak bu kez gelin Nazlı olay çıkardı. Şimdi de Hacı DNA testine itiraz ederken eşi Nazlı’nın gönlünü almak için onu tatile çıkardı.Sabancı Ailesi'ndeki son krizi TAKVİM GAZETESİ geçtiğimiz hafta haber yapmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Sabancı ailesinde işler fena karıştı: Nazlı gelin olay çıkardı: Boşanıyorlar mı?

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Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Sabancılar, fena karıştı. Nedeni ise Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden doğan oğlu Uzay'dı. Her şey Fatma Demir adlı kadının Hacı sabancı'dan bir oğlu olduğunu söylemesiyle başladı. İddiasını DNA testi ile kanıtladı. Ancak Hacı Sabancı buna yanaşmadı.

Sabancı ailesinde işler fena karıştı: Nazlı gelin olay çıkardı: Boşanıyorlar mı? (Takvim Gazetesi)Sabancı ailesinde işler fena karıştı: Nazlı gelin olay çıkardı: Boşanıyorlar mı? (Takvim Gazetesi)

Oğlunun adını ne zaman duysa ya kaçtı ya da duymamazlıktan gelip topu taca attı. Babaanne Arzu Sabancı ise torununa kayıtsız kalmadı. Aileyi Uzay'la tanıştırmak için düğmeye bastı. Ancak gelini Nazlı buna ikna olmadı. Hatta TAKVİM, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı "Kavgaya Gelin" haberiyle Nazlı'nın tavrını ortaya çıkardı.

Sabancı ailesinde işler fena karıştı: Nazlı gelin olay çıkardı: Boşanıyorlar mı? (Takvim Gazetesi)Sabancı ailesinde işler fena karıştı: Nazlı gelin olay çıkardı: Boşanıyorlar mı? (Takvim Gazetesi)

YETERLİ DEĞİLMİŞ!
İddiaya göre Nazlı, evlilik dışı doğan torununu bağrına basan Arzu Sabancı'ya kızdı. Hatta sosyal medyadaki tüm hesapları kaldırdı. Tam bunlar olurken Hacı Sabancı yeniden sahneye çıktı. Yine daha önce TAKVİM'in "Avukatları DNA testini yeterli bulmuyor!" haberinden günler sonra atağa kalktı. Hacı Sabancı, Adli Tıp'ın DNA testinin yüzde 99.9'luk babalık kararına itiraz etti. "Bu oran sonuç için yeterli değil" dedi.

Sabancı ailesinde işler fena karıştı: Nazlı gelin olay çıkardı: Boşanıyorlar mı? (Takvim Gazetesi)Sabancı ailesinde işler fena karıştı: Nazlı gelin olay çıkardı: Boşanıyorlar mı? (Takvim Gazetesi)

BOŞANMA İDDIASI
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı Uzay'la ilgili DNA testine itiraz ederken iddiaya göre eşi Nazlı da kuaförde çalışanlara öfkelendi. İddiaya göre bu sırada arkadaşı "Kusura bakmayın, Nazlı çok asabi bu aralar. Eşi Hacı'dan boşanacak ama parada anlaşamıyorlar. Onun için biraz sinirli, idare edeceğiz. Yanlış anlamayın" deyip olayı toparlamaya çalıştı.

Sabancı ailesinde işler fena karıştı: Nazlı gelin olay çıkardı: Boşanıyorlar mı? (Takvim Gazetesi)Sabancı ailesinde işler fena karıştı: Nazlı gelin olay çıkardı: Boşanıyorlar mı? (Takvim Gazetesi)

EDİNBURG TATİLİ!
Hacı Sabancı, kendisine öfkelenen eşi Nazlı'nın gönlünü almak istedi. Onu İskoçya'nın başkenti Edinburg'a götürdü. Sosyal medyadan fotoğraf paylaştı!

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