Sabancı ailesinde işler fena karıştı: Nazlı gelin olay çıkardı: Boşanıyorlar mı? (Takvim Gazetesi)
BOŞANMA İDDIASI
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı Uzay'la ilgili DNA testine itiraz ederken iddiaya göre eşi Nazlı da kuaförde çalışanlara öfkelendi. İddiaya göre bu sırada arkadaşı "Kusura bakmayın, Nazlı çok asabi bu aralar. Eşi Hacı'dan boşanacak ama parada anlaşamıyorlar. Onun için biraz sinirli, idare edeceğiz. Yanlış anlamayın" deyip olayı toparlamaya çalıştı.
Sabancı ailesinde işler fena karıştı: Nazlı gelin olay çıkardı: Boşanıyorlar mı? (Takvim Gazetesi)
EDİNBURG TATİLİ!
Hacı Sabancı, kendisine öfkelenen eşi Nazlı'nın gönlünü almak istedi. Onu İskoçya'nın başkenti Edinburg'a götürdü. Sosyal medyadan fotoğraf paylaştı!