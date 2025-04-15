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Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Sabancılar, fena karıştı. Nedeni ise Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden doğan oğlu Uzay'dı. Her şey Fatma Demir adlı kadının Hacı sabancı'dan bir oğlu olduğunu söylemesiyle başladı. İddiasını DNA testi ile kanıtladı. Ancak Hacı Sabancı buna yanaşmadı.

Sabancı ailesinde işler fena karıştı: Nazlı gelin olay çıkardı: Boşanıyorlar mı? (Takvim Gazetesi)



Oğlunun adını ne zaman duysa ya kaçtı ya da duymamazlıktan gelip topu taca attı. Babaanne Arzu Sabancı ise torununa kayıtsız kalmadı. Aileyi Uzay'la tanıştırmak için düğmeye bastı. Ancak gelini Nazlı buna ikna olmadı. Hatta TAKVİM, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı "Kavgaya Gelin" haberiyle Nazlı'nın tavrını ortaya çıkardı.