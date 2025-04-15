Diva mal varlığını açıkladı: Kabarık liste dudak uçuklattı!

Türk müziğinin yaşayan ustalarından olan Diva Bülent Ersoy, zaman zaman lüks hayatı ve pahalı zevkleriyle gündeme geliyordu. Diva, bu sefer kimsenin tahmin etmeyeceği bir konu ile dikkat çekerek adından tekrardan söz ettirdi.
Usta sanatçı şimdi de ortaya çıkan mal varlığıyla ağızları açık bıraktı. Ersoy'un açıklanan mal varlığı adeta dudak uçuklattı.
İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa
Antalya Marmaris ve Bodrum'da malikane
İstanbul Fenerbahçe'de sauna
Antalya Fethiye'de benzinlik
30 metrelik lüks yat
Kiraya verdiği vinç ve dozerler