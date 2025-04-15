Diva mal varlığını açıkladı: Kabarık liste dudak uçuklattı!

Türk müziğinin yaşayan ustalarından olan Diva Bülent Ersoy, zaman zaman lüks hayatı ve pahalı zevkleriyle gündeme geliyordu. Diva, bu sefer kimsenin tahmin etmeyeceği bir konu ile dikkat çekerek adından tekrardan söz ettirdi.



Usta sanatçı şimdi de ortaya çıkan mal varlığıyla ağızları açık bıraktı. Ersoy'un açıklanan mal varlığı adeta dudak uçuklattı.



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Antalya Marmaris ve Bodrum'da malikane

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30 metrelik lüks yat

Kiraya verdiği vinç ve dozerler

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