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Sosyetik güzellerden geceliği 350 bin TL otelde lüks tatil! Aslı Gümüşel ile Arzu Sabancı New York sokaklarını talan etti

Cemiyet hayatının iki ünlü ismi Aslı Gümüşel ile Arzu Sabancı, ABD tatiline çıktı. New York’ta geceliği 50 bin TL’den başlayıp 350 bin TL’ye kadar çıkan otelde kaldı. Kentin en ünlü İtalyan restoranında birbirinden özel lezzetleri tattı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025
Sosyetik güzellerden geceliği 350 bin TL otelde lüks tatil! Aslı Gümüşel ile Arzu Sabancı New York sokaklarını talan etti

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Sosyetikler her daim ABD'yi ikinci kapı yaptı. Hem tatil hem iş için sık sık Amerika'ya gitti. Son olarak cemiyet hayatının iki ünlü ismi Aslı Gümüşel ile Arzu Sabancı birlikte New York'ta tatil yaptı.

İki ünlü sosyetik, New York'un en ünlü caddesinde bulunan 5 yıldızlı otelde konakladı. Geceliği 50 bin TL'den başlayıp 350 bin TL'ye kadar çıkan bu otelde tatilini geçirdi.

New York manzaralı suitlerinde kalan sosyetikler, gündüz de şehrin birbirinden ünlü restoranlarına gitti. Michelin Yıldızlı iki İtalyan restoranında yemek yedi. Ördek tortelliniden ördek lazanyaya kadar kendine has lezzetleri tattı.

Bu arada ikiliye modacı Melis Ağazat da eşlik etti.

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