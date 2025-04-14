SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ayrılık acısını unuttu: 46'lık popçu Bengü sahnede fırtına estirdi! Fit hali ve güzelliğiyle büyüledi

Şarkıcı Bengü, 6 yıllık evliliğini sonlandırdı. Zor günlerini geride bıraktı. Sahnelere fırtına gibi bir dönüş yaptı. Fit hali ve güzelliği ile genç meslektaşlarına taş çıkardı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025
Ayrılık acısını unuttu: 46’lık popçu Bengü sahnede fırtına estirdi! Fit hali ve güzelliğiyle büyüledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü popçu Bengü, her daim yılların eskitemediği isimler arasında yer aldı. Sesiyle ve sahnesiyle kendine has bir tavrı vardı. 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlilik yaptı.

Bengü ile Selim Selimoğlu evliliklerini kurtarmak için çok çabaladı ama olmadı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Bengü ile Selim Selimoğlu evliliklerini kurtarmak için çok çabaladı ama olmadı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Başarılı popçunun bu evliliğinden 2 çocuğu dünyaya geldi. Ancak ünlü çiftin parmakla gösterilen evliliği sona erdi. Bengü ile eşi Selim Selimoğlu, 31 Ekim 2024'teki boşanma davasıyla evliliklerini tek celsede bitirdi.

46'lık popçu Bengü sahnede fırtına estirdi! Fit hali ve güzelliğiyle büyüledi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)46'lık popçu Bengü sahnede fırtına estirdi! Fit hali ve güzelliğiyle büyüledi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
Ayrılıktan sonra duygusal olarak kötü günler geçiren Bengü, eski günlerine döndü.

46'lık popçu Bengü sahnede fırtına estirdi! Fit hali ve güzelliğiyle büyüledi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)46'lık popçu Bengü sahnede fırtına estirdi! Fit hali ve güzelliğiyle büyüledi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Spor ve diyetle fazla kilolarından kurtulan Bengü, konserlerinde fırtına gibi esti. 46 yaşındaki sanatçı hem fiziğiyle hem de pozitif enerjisiyle sahneye damga vurdu. 2 Nisan'da yeni yaşına giren güzel popçu gençlere taş çıkardı.

Bengü'yü görenler "Ayrılık acısını unutmuş" yorumlarını yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Turkuvaz Medya’nın düzenleyeceği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katılacak!
Narin Güran cinayetinde büyük gün! Cinayete ilişkin 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor
Türk Telekom
Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek?
Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero’dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz?
Reklam aşkı iddiası gündem olmuştu: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ortadan kayboldu!
Galatasaray yönetimi iç transferde büyük bombayı patlattı! Torreira ile 2028’e
Türkiye-Irak arasındaki toplantıda PKK çağrıya uymalı mesajı! Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
ABD’li BM yetkilisi Jeffrey Sachs ifşa etti! İşte ABD’nin İsrail planı! 5 yılda 7 savaş!
Başkan Erdoğan Suriye’ye gidecek mi? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş açıklama
Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! 2 doktor hakkında karar verildi: Mesajları ortaya çıkınca ilk iş bakın ne yapmışlar...
Şampiyonluk yolundan dönüş yok! Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Sağdan soldan Zubkov! Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 2-0 | MAÇ SONUCU
İsrailli bakanın kızından cinsel istismar suçlaması! Eşi ve oğlu da için içinde! Skandalı örtbas çabasına girdiler...
1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi
İsrail Gazze’deki tek ’tam kapasiteli’ hastaneyi vurdu! Mescid-i Aksa’ya siyonist baskın: Uluslararası topluma acil çağrı
%30 ilave edilmişti! Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2 aylık süreç kritik! Brüt ve net rakam...
Şaibeli CHP kurultayındaki para trafiği MASAK raporunda! İsmail Saymaz ve Rıza Akpolat’a milyonlar: Şaban Sevinç ve Eda Ezgi Yıldız listede
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım! Transfer için imza an meselesi