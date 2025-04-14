Ayrılık acısını unuttu: 46’lık popçu Bengü sahnede fırtına estirdi! Fit hali ve güzelliğiyle büyüledi

Ünlü popçu Bengü, her daim yılların eskitemediği isimler arasında yer aldı. Sesiyle ve sahnesiyle kendine has bir tavrı vardı. 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlilik yaptı.
Ünlü popçu Bengü, her daim yılların eskitemediği isimler arasında yer aldı. Sesiyle ve sahnesiyle kendine has bir tavrı vardı. 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlilik yaptı.
Başarılı popçunun bu evliliğinden 2 çocuğu dünyaya geldi. Ancak ünlü çiftin parmakla gösterilen evliliği sona erdi. Bengü ile eşi Selim Selimoğlu, 31 Ekim 2024'teki boşanma davasıyla evliliklerini tek celsede bitirdi.
ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
Ayrılıktan sonra duygusal olarak kötü günler geçiren Bengü, eski günlerine döndü.
Spor ve diyetle fazla kilolarından kurtulan Bengü, konserlerinde fırtına gibi esti. 46 yaşındaki sanatçı hem fiziğiyle hem de pozitif enerjisiyle sahneye damga vurdu. 2 Nisan'da yeni yaşına giren güzel popçu gençlere taş çıkardı.
Bengü'yü görenler "Ayrılık acısını unutmuş" yorumlarını yaptı.