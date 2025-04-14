Ayrılık acısını unuttu: 46’lık popçu Bengü sahnede fırtına estirdi! Fit hali ve güzelliğiyle büyüledi

Ünlü popçu Bengü , her daim yılların eskitemediği isimler arasında yer aldı. Sesiyle ve sahnesiyle kendine has bir tavrı vardı. 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlilik yaptı.

Bengü ile Selim Selimoğlu evliliklerini kurtarmak için çok çabaladı ama olmadı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Başarılı popçunun bu evliliğinden 2 çocuğu dünyaya geldi. Ancak ünlü çiftin parmakla gösterilen evliliği sona erdi. Bengü ile eşi Selim Selimoğlu, 31 Ekim 2024'teki boşanma davasıyla evliliklerini tek celsede bitirdi.