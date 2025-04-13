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Önce adına şarkı yazdı sonra film: Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşkı beyaz perdeye taşınacak

Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı’na olan aşkını nirvanaya çıkardı. Subaşı’na olan aşkını notalara döken Koç, şimdi de beraber bir filmde rol alacaklarının sinyalini verdi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025
Önce adına şarkı yazdı sonra film: Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşkı beyaz perdeye taşınacak

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Oğuzhan Koç ve sevgilisi Hazal Subaşı önceki gün yakın arkadaşları Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in doğum gününe katıldı. Gazetecilerle sohbet eden çiftten Subaşı, "Berfu'nun doğum gününe geldik çok güzel geçti" dedi.

Önce adına şarkı yazdı sonra film: Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşkı beyaz perdeye taşınacak (Takvim.com.tr)Önce adına şarkı yazdı sonra film: Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşkı beyaz perdeye taşınacak (Takvim.com.tr)

"Ne hediye aldınız" sorusunu cevaplayan Koç, "Biz hediye getirmedik ama gelmemiz zaten bir hediye..." diyerek esprili bir dille borçlandıklarını ve hediyeyi eve yollayacaklarını söyledi.

Önce adına şarkı yazdı sonra film: Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşkı beyaz perdeye taşınacak (Takvim.com.tr)Önce adına şarkı yazdı sonra film: Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşkı beyaz perdeye taşınacak (Takvim.com.tr)

"SESİM GÜZEL DEĞİL"
Yaz aylarını Çeşme'de geçirmeyi planlayan çift ilişkilerinin de yolunda gittiğini belirtti. "Düet şarkı gelir mi?" sorusuna Subaşı "Benim sesim güzel değil, herkes işini yapmalı" cevabını verirken Koç ise, "Çok isterim ama Hazal kendi işini çok güzel yapıyor" dedi.

Aynı projede yer alma fikrine ise Koç, "Hazal şahane bir oyuncu... Yazdığımız bir projede yer alması harika olur" diyerek sinyali vermiş oldu.

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