Gecelerde fena yakalandılar! Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç çifti barıştı mı?

Oyuncu Melisa Döngel geçtiğimiz gün Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Güzel oyuncu, "Menajerimizin doğum gününü kutladık, evimize gidiyoruz" dedi.

Ancak gecede dikkat çeken bir detay vardı. Kısa süre önce ayrılıp barıştıkları konuşulan Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç çifti, Melisa Döngel objektiflere poz verirken arka planda görüntülendi.

KAÇACAK YER ARADI!

Flaşların patladığını fark eden Ceyhan kendisini adeta görünmez hale getirmeye çalıştı ancak bu çabaları muhabirlerin dikkatinden kaçmadı. Çift daha sonra hızlı adımlarla araçlarına yöneldi. Muhabirlerin, "Tekrar bir araya gelmeniz hayırlı olsun" sorularını yanıtsız bırakan çift hızla oradan ayrıldı.