A Para’nın Biz Bize programına konuk olan Hazar Motan’dan samimi açıklamalar!

Hazar Motan, A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu "Biz Bize"ye konuk oldu.

Rol aldığı bir dönem rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisinden bahseden Motan, "Kırgın Çiçekler 4 yıl sürdü. O dizide popüler oldum. Seyirci beni 'Cemre' ile tanıdı ve o rolü gerçek sandı.

'Siz ölmüştünüz' diye gelip sokakta sarılıyorlardı. Kırılganlığım o diziden sonra başladı. Karakterim değişti. Bambaşka biri oldum. Annesi ve babasını kaybeden bir kızı oynuyordum. Rüyamda annemin öldüğünü görüyordum. Çok etkilemişti beni... Katıla katıla ağladığım sahneler oldu" dedi.