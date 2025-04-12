Miras kavgasıyla gündemden düşmeyen Tuğçe Tayfur hakkında yeni iddia: Muhammed Aydın ile boşanıyorlar mı?

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, Muhammed Aydın ile geçen sene nikah masasına oturdu. Ancak ünlü çift, geçen aylarda boşanacakları yönündeki haberlerle gündem oldu.



Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla iddiaları güçlendiren çiftten bu kez mutluluk pozu geldi. Tuğçe Tayfur, 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından eşiyle mutluluk pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.



MUTLULUK POZU PAYLAŞTI

Muhammed Aydın, "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı. Çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. Tuğçe Tayfur, Muhammed Aydın ile olan karelerini de silmişti.

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