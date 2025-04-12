Can Yaman Rus hayranına kayıtsız kalamadı! Güzel kadının çabaları boşa gitmedi öpücüğü kaptı!

Can Yaman, 4 yıl önce hem kariyeri hem de hayatını İtalya'ya taşımaya karar vermişti. O günden bu yana kariyerine ve hayatına temelli İtalya'da devam eden Yaman'ın, önceki gün yeni dizisi El Turco'yu tanıtmak için soluğu Rusya'da aldığı ortaya çıktı. Rus güzelleri etkisi alan Yaman'a fenomen Mash Milash, resmen kur yaptı.



GERİ ÇEVİRMEDİ

Yaman'ın yanına gidip övgüler yağdıran ve çok seksi bulduğunu söyleyen fenomen bununla da yetinmedi. Yaman, kendisini öpme teklifinde bulunan Milash'ın istediğini geri çevirmedi. Güzel fenomen de Yaman'ın yanağına bir buse kondurdu. İkiliyi takipçileri de çok yakıştırdı.



ÖPMELERE DOYAMADI

Yaman'ı etkilemeye çalışan fenomen o anları kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN