Sabancılar’da sinirler gergin! Hacı ve Nazlı sessizliğe gömüldü Hakan kayıtsız kaldı: Ailenin yeni adımı ne olacak?

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Birkaç ay önce Fatma Demir isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti. Sabancı ailesi konuyu bir süre reddetse ve görmezden gelmeyi tercih etse de F.D babalık davasından vazgeçmedi. Hacı Sabancı'nın Uzay'ın babası olduğu resmen kanıtlandıktan sonra tüm gözler ailenin üzerine çevrilmişken Hacı Sabancı da ve eşi Nazlı Sabancı 'keyfimiz yerinde' mesajı veren paylaşımlarda bulunmuş, konunun üstünü kapatmıştı.

Arzu Sabancı ve Hacı Sabancı'dan olduğu babalık testiyle kesinleşen oğlu Uzay. (Takvim.com.tr)



SİNİRLER GERİLDİ!

2023 yılında ilk torunu, aynı zamanda ismini de taşıyan Arzu Alara'ya kavuşan Arzu Sabancı, bir torunu daha olduğunu öğrenince meseleye el atmıştı. Arzu Sabancı'nın tüm aile bireylerini Uzay'la tanışmaya ikna ettiği ortaya çıkmıştı. Ailenin yeni adımının ne olacağı merak edilirken Hacı Sabancı'nın kardeşi Hakan Sabancı, önceki gün bir mekan çıkışı görüntülendi.



Gazetecilerin 'Uzay bebek'le ilgili, "Tanışma fırsatı bulabildiniz mi?" sorusu karşısında Hakan Sabancı'nın sinirleri bozuldu. Göz devirip arkasını dönen Hakan Sabancı, arabasına binip gitti.