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Evlilik hazırlığı yapan ünlü çiftten herkesi şaşkına çeviren haber!

Allan Hakko ile evlilik hazırlığı yapan Selin Yağcıoğlu, bugün sosyal medya hesabından takipçilerine yaptığı açıklamada ayrılık kararını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025
Evlilik hazırlığı yapan ünlü çiftten herkesi şaşkına çeviren haber!

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Önceki evliliğinden bir kız çocuğuna sahip Selin Yağcıoğlu, kendi gibi bir evlilik geçirmiş ve bir erkek evladı olan iş insanı Allan Hakko ile tanışmış ve ilişkileri başlamıştı. Birlikte yan yana görüntü vermekten çekinmeyen çift, sıklıkla yurtdışı tatillerine de çıkıyordu. Sevgilisinin sahibi olduğu markanın tüm özel ve önemli etkinliklerinde Allan Hakko'nun yanında yerini alan Selin Yağcıoğlu, bugün sosyal medya hesabından takipçilerine yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu.

'YORULDUK' MESAJI
Selim Yağcıoğlu şunları yazdı, "Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim."

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