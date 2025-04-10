Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Türkiye’ye geliyor: Tuhaf istekleri pes dedirtti!

Türkiye, dünyaca ünlü bir yıldızı ağırlamaya hazırlanıyor. Pop müziğin ikonik ismi Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi kapsamında ülkemize geliyor. Sanatçı, Türkiye'deki hayranlarıyla iki büyük konserle buluşacak. Lopez'in enerjisi ve sahne şovlarıyla dolu bu turne, müzikseverler için unutulmaz bir deneyim vadediyor. Jennifer Lopez, turnenin Türkiye ayağında ilk olarak 1 Temmuz 2025'te Antalya'da bir otelde sahne alacak. Ardından 4 Temmuz 2025'te İstanbul'da, Yenikapı Festivalpark'ta sevenleriyle bir araya gelecek.



KAPSAMLI TURNE

Bu konserler, Lopez'in Türkiye'deki hayranları için yazın en çok beklenen etkinlikleri arasında yer alıyor. Türkiye'deki performanslarının yanı sıra Lopez, 13 Temmuz'da Madrid'de, 15 Temmuz'da Barselona'da, 20 Temmuz'da Budapeşte'de ve 1 Ağustos'ta Kazakistan'da sahne alarak global hayran kitlesiyle buluşacak.



55 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda hem fiziği hem de güzelliği ile adeta genç kızlara taş çıkardı.

Lopez'in çıkacağı turnenin ilk konseri Antalya'da başlayacakken, son durağı ise Kazakistan olacak gibi görünüyor.



KULİS İSTEKLERİ ŞAŞIRTIYOR

Kalacağı villanın sıcaklığı tam 14 derece ve tamamı beyaz renkte olacak.

Mumlar greyfurt ve limon çiçeği kokulu olacak ve yatak odasında beyaz gül ve zambak bulunacak.

Çikolata kurabiye, cips ve meyvesi asla eksik edilmeyecek ve yemekleri de villada özel olarak hazırlanılacak.

Son olarak, villada özel bir spor salonu olacak.

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