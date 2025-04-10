atv’nin taze dizisi Sustalı Ceylan’ın yeni bölümü bomba gibi geliyor: Minik Yusuf yaşayacak mı?

Hikayesiyle herkesi derinden etkileyen "Sustalı Ceylan"da, Necmi, para için kendi oğlu Yusuf'un böbreğini sattı. Ceylan, kayboldu sandığı oğlunu ararken aslında kocası kendi elleriyle oğlunu mafyaya teslim etmişti.



Yusuf'u mahallede ararken Ceylan'a yardım etmek için orada olan Ferhat ise Necmi'nin hareketlerinden şüphelenip takip etti ve Yusuf'u organ mafyasının elinden kurtardı. Uygunsuz koşullarda böbreği alınan küçük Yusuf, bulunduğunda ölüm kalım savaşı veriyordu. Hızla hastaneye götürülen Yusuf'un yaşayıp yaşamayacağı ise merak konusu oldu.

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