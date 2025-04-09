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"Fareli ev"e gerekçeli karar: 67 bin lira kira ödeyecek!

Ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan Tanyolaç'ın 67 bin 500 lira kira bedeli ödemesine hükmetmişti. Tanyolaç'ın 'fareli ve pireli' dediği eve, yüzde 600 zam yapan mahkeme, verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025
Fareli eve gerekçeli karar: 67 bin lira kira ödeyecek!

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Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda 11 bin liraya oturduğu evin sahibiyle girdiği anlaşmazlık sonucu mahkeme, Tanyolaç'ın 67 bin 500 lira kira bedeli ödemesine hükmetmişti. Tanyolaç'ın 'fareli ve pireli' dediği eve, yüzde 600 zam yapan mahkeme, verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, evde yapılan keşif ve alınan denetime elverişli bilirkişi raporu doğrultusunda ilk etapta 75 bin lira değer biçildiği, ancak yüzde 10 hakkaniyet indirimi yapılarak 67 bin 500 liraya düşürüldüğü kaydedildi. Tanyolaç, dilekçesinde "Çöp manzaralı, farelerin bastığı 69 yıllık binada ölümle burun buruna yaşıyorum" demişti. MUSTAFA SAİT ÖZKAN

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