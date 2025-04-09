Çağla Şıkel’den eleştirenlere isyan!

Çağla Şıkel, önceki gün oğulları ile birlikte Etiler'deydi. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında, sabah kahvaltısını paylaşan Şıkel, birçok olumsuz eleştiriye maruz kalmıştı.



Gazeteciler ile bu konu hakkında sohbet eden ünlü isim, "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi yorumlar yapılmış. Akşam çok yemek yemek zorunda kalmıştım. Mesela sabah kalktığımda her gün aç uyanmadığım için böyle kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. O yüzden o geçiştirilmiş bir öğündü. Her sabah zaten vitaminlerim var onları kullanıyorum. Doğal bir şekilde paylaştım, olay olsun.

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