Alılşveriş keyfi yarıda kaldı: Nadide Sultan’ın AVM’de zor dakikaları!

Nadide Sultan, geçtiğimiz gün talihsiz bir an yaşadı. Yürüyen merdivenlerden inip alışveriş yapacağı mağazaya doğru ilerleyen şarkıcı, ayakkabı topuğunun yerdeki mazgalın arasına sıkışmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan Sultan'ın imdadına yakındaki mağaza çalışanı yetişti.

Toğuğu mazgala sıkışan Sultan'ın imdadına yakındaki mağaza çalışanı yetişti. (Takvim.com.tr)



Yardımsever esnaf, şarkıcının ayakkabısını zarar vermeden mazgaldan çıkararak kendisine teslim etti. Sultan, "Başıma ilk kez böylesi bir olay geldi. Ayakkabım mazgala takıldı, az daha yere düşecektim. Çok enteresan biraz da komik bir kaza oldu" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.