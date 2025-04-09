100 yılı aşkın tarihi yat ziyaretçilerini büyülüyor:Haftalık fiyatı dudak uçuklatıyor

İş insanı Caroline Koç'un sahibi olduğu ve bir şirket tarafından restore edilerek işletilen, prensleri, prensesleri, eski başbakanları ağırlayan 'Halas 71' isimli süper lüks yat, yerli-yabancı jet-set'i ağırlamaya devam ediyor.



Bodrum'un koylarında dolaşıp turkuaz renginin keyfini sürmek ve mum ışığında akşam yemekleri yemenin bir haftalık bedeli ise 112 bin Euro'dan yani yaklaşık 4 milyon 650 bin liradan başlıyor. İngilizler tarafından Osmanlı İmparatorluğu için inşa edilen 111 yıllık yat, 24 kişiyi kalıcı misafir olarak ağırlayabiliyor. Her ayrıntısı özenle tasarlanmış 53 metrelik yüzen bu sarayda; Edwardian dönemi salonlarını anımsatan görkemli bir ana salon ve bir yemek alanı bulunuyor.



HAFTALIK 112 BİN EURO!

Caroline Koç'un sahibi olduğu 'Halas 71' süper lüks yatta bir hafta keyif yapmanın bedeli 112 bin Euro'dan başlıyor. Bu görkemli yat hem fiyatıyla hem de lüks tarzıyla sosyeteye hitap ediyor.

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