Roma’dan dönüş yapan eski manken Güzide Duran’dan göndermeli paylaşım!

Eski manken Güzide Duran, bir zamanlar podyumlarda fırtına gibi esti. 2008'de iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. İki çocuk dünyaya getirdi. Ancak herkesin parmakla gösterdiği bu evlilikten de ayrılık haberi geldi. Bir süredir Roma'da yaşayan Duran Türkiye'ye döndü.



Boşanma davası açtı. 20 milyon lira tazminat ve 600 bin lira nafaka talep etti. Çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Duran'dan önceki gün mesaj gibi bir paylaşım geldi. Duran Instagram sayfasında şu mesajı yazdı: Allah'a emanet ettiklerim var benim, üzerine dualar eklediğim. Bir de Allah'a havale ettiklerim var, sonucunu sabırla beklediğim.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN