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Lucien Arkas 42 yaş küçük eşini yeni projesinin başına geçirdi: İzmir İtalya arası mekik dokuyor!

İş insanı Lucien Arkas ile genç eşi Merve Arkas, İtalya’daki villa otel ve üzüm bağı projesi inşaatına başladı. İlk siparişi ise yakın dostlarından aldı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025
Lucien Arkas 42 yaş küçük eşini yeni projesinin başına geçirdi: İzmir İtalya arası mekik dokuyor!

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İzmirli ünlü iş insanı Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük eşi Merve Arkas'la sınır ötesi bir işe girişti. Lucien Arkas, İtalya Toskana Vadisi'ndeki Montepulciano'da 1000 dönüm arazi satın aldı. Villa otel ve üzüm bağı projesi inşaatına başladı. Projenin başına da eşi Merve Arkas'ı getirdi.

Merve Arkas. (Takvim.com.tr)Merve Arkas. (Takvim.com.tr)

Arkas çifti geçtiğimiz günlerde Toskana'ya gidip inşaatın startını verdi. Villa, villa otel ve üzüm bağı içinde bulunan konsept için ilk siparişlerini de aldı. Yakın dostları şimdiden otelin rezervasyonlarını doldururken villalar için de sıraya girdi.

İzmirli ünlü iş insanı Lucien Arkas. (Takvim.com.tr)İzmirli ünlü iş insanı Lucien Arkas. (Takvim.com.tr)

Merve Arkas, projelerini şöyle anlattı: Monreve Toskana projemizin inşasına başlıyoruz. Arkas aile köklerimizin geldiği bu büyüleyici Toskana bölgesinde yeni bir deneyime imza atıyoruz. Tenuta Alioti arazisinde yerel tarım uygulamaları ve çevre dostu tarım yöntemleri ile tarihi villaların restorasyonu, doğa ile bütünleşen bir alan yaratmamızı sağlayacak.

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