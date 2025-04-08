57 yaşındaki sosyetik Mine Kalpakçıoğlu gençlere taş çıkardı: Sağlıklı beslenme sırlarını açıkladı!

Sosyetik güzel Mine Kalpakçı oğlu beslenme ve spor alışkanlığı ile her daim dikkat çekti. 57 yaşındaki sosyetik güzel, gençlere taş çıkardı. Bir dönem Sezai Taşkent ile evli olan ve Kaan adında bir oğlu bulunan Kalpakçıoğlu'nun sırrı ise sağlıklı beslenmede saklıydı. Kalpakçıloğlu, saat 17'den sonra çiğ sebze tüketmediğini söyledi.

57 yaşındaki sosyetik güzel Mine Kalpakçıloğlu, gençlere taş çıkarıyor. (Takvim.com.tr)



SABAHLARI ILIK SU

Sıra dışı beslenme alışkanlığını maddeler halinde sıraladı: Avusturyalı bir hekim Dr. F. X. Mayr'in metotlarını uyguluyorum. Az ve öz besleniyorum. Güne bir bardak ılık su ile başlıyorum. Gluten ve süt içeren ürünleri tercih etmiyorum. Kahvaltıda omlet, çorba ve zeytinyağlı salata yiyorum. Öğünlerden bir saat önce ve 1 saat sonra da su içmemeye özen gösteriyorum. Spor yaptığım gün protein ağırlıklı bir diyet yapıyorum. Günde iki öğün tüketiyorum. Akşam 17.00'dan sonra çiğ sebze yemiyorum. Ayda 1 kez sadece latte içiyorum. Limonlu maydanoz salatasını eksik etmiyorum.