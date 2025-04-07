Anlamlı figür! Ceren Benderlioğlu kızının çizimlerini belinde taşıyor

Güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu, kızı Nur'un üç yıl önce çizdiği yara bandı figürlerini, beline kazıtarak duygu yüklü bir anıya dönüştürdü.

Eşi Emir Benderlioğlu'nun elini tutarak o figürleri beline işleten Ceren Benderlioğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşım takipçilerini derinden etkiledi.

Benderlioğlu, "Yara bandı ailesi, birbirinin kabuğuna değil, kanayan yerine dokunur. Acıyı saklamaz, sarar. Suskunluğu sevgiyle onarır. Birlikte kanar, birlikte kabuk bağlar'' o figürlerin büyük anlam taşıdığını dile getirdi.