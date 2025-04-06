Sinan Akçıl, yardımcısının başına gelen kan donduran olayı anlattı! Sosyal medya çılgınlığı bir bebeğin hayatına mal oldu

Sinan Akçıl'ın "Artık aileden biri" dediği yardımcısı Olga'nın başına gelenler duyanları dehşete düşürdü. "Çok üzücü bir olay ile uyandım" diyen Akçıl, yanındaki çalışanının başına gelen sarsıcı olayı takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı, korkunç olayı şöyle anlattı, "Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün (dün)... Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan, artık aile gibi olduğumuz 'Olga'mızın annesinin 5 aylık torunu 'Varya', korkunç bir 'Instagram' kazası ile hayatını kaybetti..."

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Sözlerine devam eden Akçıl, kan donduran gerçeği şöyle açıkladı:

"Çocuğunu küvete koyan gelin, Instagram'a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor. Zavallı 'Varya' hayatını kaybetti. Haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi. Instagram veya sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen! Olga az Türkçesi ile diyor ki: Gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak."