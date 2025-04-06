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Kesenin ağzını açtı: Şevval Şahin'e sevgilisi Burak Ateş'ten milyonluk motosiklet!

Şevval Şahin, iş insanı sevgilisi Burak Ateş’in sabah sürpriziyle güne uyandı. Ateş, sevgilisi Şahin için ikinci eli 2 milyon TL olan, Christian Dior markasına ait motosiklet satın aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025
Kesenin ağzını açtı: Şevval Şahin’e sevgilisi Burak Ateş’ten milyonluk motosiklet!

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Şevval Şahin, geçtiğimiz yaz aylarında tanıştığı, iş insanı Burak Ateş ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Sevgilisinin baş harfi olan kolye takarak sevgisini gösteren Şahin, sevgilisi ile karesini sosyal medya hesabından pek paylaşmıyor.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Dün sabah uyandıktan sonra hazırlanıp evden çıkmak üzere olan Şevval Şahin, sevgilisi Burak Ateş'in hediyesiyle adeta havaya uçtu. İş insanı Ateş, sevgilisi Şahin için ikinci eli 2 milyon TL değerinde motosiklet satın alıp, evine gönderdi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ÖZEL ÜRETİM...
Motosikletin arkasına bir buket çiçek kondurmayı da ihmal etmeyen ateş, romantikliği ile dikkat çekti. Ateş'in hediye ettiği motosiklet, lüks moda markası Christian Dior'un 2021 yılında özel ürettiği bir motosikletken, piyasada artık ancak ikinci el modelleri bulunuyor.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Yeni hediyesi ile karelerini paylaşan Şahin, "Bip bip çiçek teslimat. Bal arımdan... Bu bizim olayımız. Benim B. Bizimkinde tipik bir sabah" notunu düştü.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Şahin, Ateş için "Bal arım" derken, buketteki arı süsü de dikkatlerden kaçmadı.

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