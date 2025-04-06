Kesenin ağzını açtı: Şevval Şahin’e sevgilisi Burak Ateş’ten milyonluk motosiklet!

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Şevval Şahin, geçtiğimiz yaz aylarında tanıştığı, iş insanı Burak Ateş ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Sevgilisinin baş harfi olan kolye takarak sevgisini gösteren Şahin, sevgilisi ile karesini sosyal medya hesabından pek paylaşmıyor.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) Dün sabah uyandıktan sonra hazırlanıp evden çıkmak üzere olan Şevval Şahin, sevgilisi Burak Ateş'in hediyesiyle adeta havaya uçtu. İş insanı Ateş, sevgilisi Şahin için ikinci eli 2 milyon TL değerinde motosiklet satın alıp, evine gönderdi.