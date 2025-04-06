Kim Milyoner Olmak İster’in başarılı sunucusu Oktay Kaynarca Bebek’te görüntülendi!

ATV'nin 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının başarılı sunucusu Oktay Kaynarca, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Uzun yıllar Bebek'te ikamet eden ve birçok dostu olan usta oyuncu, arkadaşına ait pırlanta dükkanında kahve molası verdi.

Birkaç saat boyunca içeride oturan ve sohbet eden Kaynarca, çıkışta hızlı adımlarla aracına yöneldi. Muhabirlere selam vermeyi ihmal etmeyen oyuncu, "Arkadaşlar hızlıca çıktım, bir yere yetişmem gerekiyor. Başka zaman konuşuruz, sizi seviyorum" diyerek aracıyla oradan ayrıldı.