Hande Erçel’den 20 milyonluk anlaşma!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, reklam yüzü olduğu giyim markasıyla altıncı kez el sıkıştı. Geçtiğimiz yıllarda başarılı iş birlikleriyle dikkat çeken Erçel, bu yıl markadan 30 milyon TL talep etmişti.

Ancak, iki taraf arasında yaşanan fiyat anlaşmazlıkları sonrası uzun süren müzakereler sonucunda, oyuncu 20 milyonluk teklifi kabul etmeye karar verdi. Erçel, anlaşma sağlanır sağlanmaz markanın İlkbahar-Yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Kendi tasarımı olan bu koleksiyon, büyük ilgi gördü. Erçel'e binlerce beğeni yağdı.



PARAYA PARA DEMİYOR...

Ülkemizin gözde oyuncularından Hande Erçel, yaz-kış yoğun tempoda çalışıyor.