Ebru Şallı’yı korkutan sakatlık: Apar topar İstanbul’a çağırdı

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Bir süredir Uğur Akkuş ile boşanma davası süren ve tehdit edildiğini iddia eden Ebru Şallı, hem özel hayatıyla hem de açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Beren Tan, talihsiz bir kaza yaşadı (Sabah.com.tr)



Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Beren Tan, talihsiz bir kaza yaşadı. Barcelona'da eğitim hayatını sürdüren ve burada finans Beren Tan, annesini korkuttu. Tenisçi olan Beren Tan, kortta sakatlık geçirdi.