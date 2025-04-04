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Ebru Şallı'yı korkutan sakatlık: Apar topar İstanbul’a çağırdı

Barcelona’da finans eğitimi gören Ebru Şallı’nın oğlu Beren Tan, tenis kortunda sakatlandı. Şallı’nın Türkiye’de tedavi görmesini istediği oğlu, İstanbul’a gelerek fizik tedaviye başladı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
Ebru Şallı’yı korkutan sakatlık: Apar topar İstanbul’a çağırdı

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Bir süredir Uğur Akkuş ile boşanma davası süren ve tehdit edildiğini iddia eden Ebru Şallı, hem özel hayatıyla hem de açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Beren Tan, talihsiz bir kaza yaşadı (Sabah.com.tr)Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Beren Tan, talihsiz bir kaza yaşadı (Sabah.com.tr)

Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Beren Tan, talihsiz bir kaza yaşadı. Barcelona'da eğitim hayatını sürdüren ve burada finans Beren Tan, annesini korkuttu. Tenisçi olan Beren Tan, kortta sakatlık geçirdi.

Ebru Şallı, oğlunun tedavisinin İstanbul'da olmasını isteyince Beren Tan, apar topar Türkiye'ye döndüEbru Şallı, oğlunun tedavisinin İstanbul'da olmasını isteyince Beren Tan, apar topar Türkiye'ye döndü

TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Haberi alır almaz telaşa düşen Ebru Şallı, oğlunun tedavisinin İstanbul'da olmasını isteyince Beren Tan, apar topar Türkiye'ye döndü. Hemen tedavisine başlayana Beren Tan, hem dinleniyor hem de annesiyle bol bol vakit geçiriyor.

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