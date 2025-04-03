Tavrını koydu Gazze’deki zulme sessiz kalmadı: Heidi Lushtaku’ya destek yağdı!

“Özgür Filistin” başlığını Instagram biyografisine koyan Arnavut modele, yorumlar yağdı. (Takvim Gazetesi) İsrail'in Filistin 'e yaşattığı zulüm devam ederken, milli futbolcu Merih Demiral 'in eşi Arnavut model Heidi Lushtaku Demiral, zulmün başladığı ilk günden itibaren Filistin halkının yanında olduğunu gösterdi. Gururla Filistin'i destekleyen ve bunu sosyal medya hesabından sık sık dile getiren, Filistin halkından da mesajlar aldı.

Milli futbolcu Merih Demiral'in eşi Heidi Lushtaku Demiral, Filistin halkının yanında olduğunu gösterdi. (Takvim Gazetesi)





ÖZGÜR FİLİSTİN!

Geçtiğimiz günlerde, "Filistin halkının sesi olun" başlığı altında Instagram'dan bin gönderi yayınlayan Heidi Lushtaku Demiral'e, "Sizin gibi vicdanlı ve cesur bir kadına helal olsun", "Sessizlerin sesi oldunuz", "Bizim yanımızda olduğunuz için teşekkürler" ve "Başkaları gibi korkak değilsin" mesajları yağdı.