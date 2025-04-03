Tavrını koydu Gazze’deki zulme sessiz kalmadı: Heidi Lushtaku’ya destek yağdı!

İsrail 2023 yılının Ekim ayında Gazze'ye ölüm yağdırmaya başladı. Zalimler genç, yaşlı, çocuk demeden mazlumları katletti. Çoğu ünlü ile ise bu durum karşısında sessiz kaldı.
İsrail 2023 yılının Ekim ayında Gazze'ye ölüm yağdırmaya başladı. Zalimler genç, yaşlı, çocuk demeden mazlumları katletti. Çoğu ünlü ile ise bu durum karşısında sessiz kaldı.
İsrail'in Filistin'e yaşattığı zulüm devam ederken, milli futbolcu Merih Demiral'in eşi Arnavut model Heidi Lushtaku Demiral, zulmün başladığı ilk günden itibaren Filistin halkının yanında olduğunu gösterdi. Gururla Filistin'i destekleyen ve bunu sosyal medya hesabından sık sık dile getiren, Filistin halkından da mesajlar aldı.
ÖZGÜR FİLİSTİN!
Geçtiğimiz günlerde, "Filistin halkının sesi olun" başlığı altında Instagram'dan bin gönderi yayınlayan Heidi Lushtaku Demiral'e, "Sizin gibi vicdanlı ve cesur bir kadına helal olsun", "Sessizlerin sesi oldunuz", "Bizim yanımızda olduğunuz için teşekkürler" ve "Başkaları gibi korkak değilsin" mesajları yağdı.
Öte yandan ünlü model, Instagram biyografisine #freepalestine yani 'Özgür Filistin' yazarak bu desteğini zulüm bitene kadar sürdüreceğini göstermiş oldu.