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Tavrını koydu Gazze'deki zulme sessiz kalmadı: Heidi Lushtaku'ya destek yağdı!

İsrail’in Filistin’e yaptığı zulüm devam ederken birçok ünlü sessizliğe büründü. Mazlumları hedef alan İsrail karşısında ilk günden tavrını koyan ve bunu sürdüren ise Merih Demiral’in eşi Heidi Lushtaku oldu. “Özgür Filistin” başlığını Instagram biyografisine koyan yengeye, “Başkaları gibi korkak değilsin” yorumları yağdı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025
Tavrını koydu Gazze’deki zulme sessiz kalmadı: Heidi Lushtaku’ya destek yağdı!

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İsrail 2023 yılının Ekim ayında Gazze'ye ölüm yağdırmaya başladı. Zalimler genç, yaşlı, çocuk demeden mazlumları katletti. Çoğu ünlü ile ise bu durum karşısında sessiz kaldı.

“Özgür Filistin” başlığını Instagram biyografisine koyan Arnavut modele, yorumlar yağdı. (Takvim Gazetesi) “Özgür Filistin” başlığını Instagram biyografisine koyan Arnavut modele, yorumlar yağdı. (Takvim Gazetesi)

İsrail'in Filistin'e yaşattığı zulüm devam ederken, milli futbolcu Merih Demiral'in eşi Arnavut model Heidi Lushtaku Demiral, zulmün başladığı ilk günden itibaren Filistin halkının yanında olduğunu gösterdi. Gururla Filistin'i destekleyen ve bunu sosyal medya hesabından sık sık dile getiren, Filistin halkından da mesajlar aldı.

Milli futbolcu Merih Demiral'in eşi Heidi Lushtaku Demiral, Filistin halkının yanında olduğunu gösterdi. (Takvim Gazetesi)Milli futbolcu Merih Demiral'in eşi Heidi Lushtaku Demiral, Filistin halkının yanında olduğunu gösterdi. (Takvim Gazetesi)


ÖZGÜR FİLİSTİN!
Geçtiğimiz günlerde, "Filistin halkının sesi olun" başlığı altında Instagram'dan bin gönderi yayınlayan Heidi Lushtaku Demiral'e, "Sizin gibi vicdanlı ve cesur bir kadına helal olsun", "Sessizlerin sesi oldunuz", "Bizim yanımızda olduğunuz için teşekkürler" ve "Başkaları gibi korkak değilsin" mesajları yağdı.

Ünlü model, Instagram biyografisine #freepalestine yani 'Özgür Filistin' yazdı. (AA)Ünlü model, Instagram biyografisine #freepalestine yani 'Özgür Filistin' yazdı. (AA)

Öte yandan ünlü model, Instagram biyografisine #freepalestine yani 'Özgür Filistin' yazarak bu desteğini zulüm bitene kadar sürdüreceğini göstermiş oldu.

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