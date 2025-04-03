İlişkileri dolu dizgin devam ediyor! Samet Akaydın ve Hazal Çağlar çiftinden evlilik sinyalleri geliyor: İlk ciddi adım atıldı

Güzel oyuncu Hazal Çağlar bir süredir, Çaykur Rizespor 'da oynayan milli futbolcu Samet Akaydın 'la aşk yaşıyordu. İlişkileri doludizgin devam eden çiftten Çağlar, sevgilisi Akaydın'ın yanına Rize'ye gitti. Yanında ailesine de götüren güzel oyuncu, keyifli bir gün geçirdi.

Güzel oyuncu, kardeşi ve babasıyla bol bol fotoğraf paylaştı. (Takvim Gazetesi)



Çağlar'a, sevgilisinin yanı sıra Akaydın ailesi de eşlik etti. Ailelerini tanıştıran ünlü çift, evlilik sinyali de vermiş oldu. Evlenmeyi çok isteyen Samet Akaydın, sevgilisi Hazal Çağlar'ın ailesini güzel bir şekilde ağırladı. Akaydın'ın ailesi müstakbel gelinlerine tam not verdi.