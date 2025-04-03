Icardi küplere bindi! Nara’dan şikayetçi oldu: 7 milyon euro’mu çaldı

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular bir türlü durulmuyor. Icardi, 2014 yılında evlendiği Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı. Çift, geçtiğimiz haftalarda olaylı bir şekilde boşanmıştı. Tekrar sahalara dönmeye hazırlanan ünlü futbolcu, bu kez yeni bir iddiayla gündeme geldi.



Icardi, boşandığı eşi Nara'nın ortak hesaplarda bulunan 7 milyon Euro'yu kişisel hesabına geçirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Nara'nın nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

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