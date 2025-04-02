Okan Buruk’tan ayrılan Nihan Akkuş tası tarağı toplayıp ülke değiştirdi: Yeni hayat kurup tatilden tatile koşmaya başladı!

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Nihan Akkuş, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan 2024 yılında boşanmıştı. Daha sonra tekrar birlikte görüntü veren Akkuş ve Buruk, çocukları için bir araya geldiklerini söylemişti. Barışmadıkları doğrulanan çiftten Akkuş, tasını tarağını toplayıp Fransa'ya yerleşmişti. Paris'te kendine yeni bir hayat kuran Akkuş, sahip olduğu markayı daha da tanınır hale getirmek için özveriyle çalışmaya başlamıştı.

Nihan Akkuş ve Okan Buruk. ( Takvim.com.tr)



ÜLKE ÜLKE GEZİYOR

Hem işten hem de aşktan yana zorlu bir dönemden geçen Nihan Akkuş, 2025 yılının ilk ayından itibaren kendini tatillere attı. Güney Amerika'da ayak basmadık yer bırakmayan ünlü modacının ilk durağı Kolombiya'nın Santa Clara olmuştu.