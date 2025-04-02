Oğuzhan Koç’tan yeni sürprizler!

Oğuzhan Koç, önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla çıkışta ayaküstü sohbet eden Koç, "Yaz yaklaşıyor, stüdyo çalışmalarımız var. Bu bayramı sahnede değil stüdyoda geçiriyoruz. Yaza hazırlık yapıyoruz. Merve Özbey ile güzel bir şarkı hazırlığımız var. Söyledim diye Merve kızmaz umarım bana" diyerek güldü.



HAZAL BİRAZ YOĞUN

Hazal Subaşı ile yaklaşık 8 aydır birliktelik yaşayan Koç, "Hazal ile her şey çok yolunda... Onun programı bana göre biraz yoğun. Biraz da o yüzden kaldık buralarda... Programımı ben de ona göre ayarlıyorum sayılır" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN