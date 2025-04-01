Servetlerine servet katan ikiliden milyonluk anlaşma!

Yaptıkları işler ve yaşadıkları aşklarla dikkat çeken iki güzel oyuncu Hazal Şubaşı ve İlayda Alişan, bir kozmetik firmasının marka yüzü oldu. İddialara göre iki ünlü isim, 1 yıllık reklam anlaşması ile 2'şer milyon TL'yi ceplerine koydu. Birçok ünlü firmayı peşinden koşturan iki güzel, yeni yaptıkları reklam anlaşması ile servetlerine servet kattı.



"YÜRÜ BE KIZIM"

Öte yandan dostluklarıyla dikkat çeken ikiliden İlayda Alişan, markanın davetinde, "Hazal Subaşı ile yakın arkadaşız. Ona 'Yürü be kızım, bu sene senin senen olacak' diye sürekli mesaj atıp motive ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hazal Şubaşı, şarkıcı Oğuzhan Koç ile İlayda Alişan ise Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oğuzhan Koç, sevgilisini yüzü olduğu markanın davetinde yalnız bırakmamıştı.