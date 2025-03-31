Ünlülerin bayram coşkusu! Sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladılar

Emel Sayın da, bayramda bir mesaj yayınladı. Sayın, "Bayramı yalnızca takvimde değil, kalplerde ve yaşanan her anda hissedeceğimiz nice bayramlar dilerim. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.



NEŞE DOLU!

Ebru Şallı, bayramda oğlu Beren ile bir fotoğrafını yayınladı. Oğlu ile mutlu bir bayram geçiren Şallı, Instagram'dan yayınladığı karesine, "Herkese neşeli bayramlar dileriz" yazdı.



AİLECEK POZ!

Ailesiyle birlikte poz veren güzel oyuncu Aslıhan Karalar, "Aileniz ve sevdiklerinle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dilerim. İyi bayramlar!" ifadelerini kullandı.



BULUŞTULAR

İbrahim Tatlıses, bayram sabahı evinde Şafak Sezer ve Berdan Mardini'yi ağırladı. Sezer ve Mardini ile poz veren Tatlıses, paylaşımına "Evlatlar ile bayram kahvaltısı" notunu düştü.



ÖZEL BİR GÜN

Hülya Koçyiğit, sosyal medyasından şu mesajı yayınladı, "Bugün Ramazan Bayramı... Sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız, paylaşmanın ve birlik olmanın değerini bir kez daha hatırladığımız çok özel bir gün... Bayramınızı kutlar, ailenizle, sevdiklerinizle sağlıkla bir arada olacağınız huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim."

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